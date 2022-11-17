عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مجلس الشيوخ استشاري في المقام الأول.. ودوره مكمل للنواب

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قال النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني،ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ استشاري في المقام الاول ونعمل وفق صلاحياته ونحاول التدقيق في التشريعات بشكل محكم ولدينا متسع لذلك عكس مجلس النواب.

 

وقال سامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن التشريع يأتي ويتم مراجعته ويأخذ وقته داخل أروقة المجلس بما يضمن خروجه بالشكل الجيد، وحتى الآن عقد المجلس حوالي سبع جلسات صدر خلالهم عدد من القوانين الهامة، أبرزها مشروع القانون إنشـاء صندوق تمويـل صـناعة السيارات، و القانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 وتعديلات قانون البيئة .

 

وأضاف المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، يوجد بعض القوانين الأخرى التي يتم مناقشتها باللجان المختلفة، ولكن في الشكل العام يوجد حزمة جيدة من لقوانين ستكون على طاولة الشيوخ الفترة القادمة، كما سينجم تعديلات على بعض التشريعات بناء على توصيات الحوار الوطني والمؤتمر الاقتصادي بالتالي سيكون هناك دور للمجلس عبر خبرائه وقاماته في مناقشة هذه القوانين بشكل مستفيض لخروجها بالشكل الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

صناعة السيارات مجلس النواب النائب محمود سامي سياسة ملكية الدولة حزب المصري الديمقراطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

تراجع كبير في أسعار النفط العالمية

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

لكبار السن .. إزاي تبعت لأولادك مكانك على واتساب

دعاء سورة يس للشيخ الشعراوي .. 14 كلمة تقضى لك كل حاجة

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف عن إفلاس الزمالك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطع شريان بالخطأ.. عزة ضحية عملية "اللوّز" في مستشفى جامع بشبرا الخيمة|فيديو

سعر إطلالة درة تثير ضجة على السوشيال ميديا| لن تصدق الرقم

خبير مناعة يكشف مفاجأة: تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي|تفاصيل

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ