بعد اعتبار "الأرز" سلعة استراتيجية..رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه رسالة هامة للتجار

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مصر لديها أحتياطى من مخزون الارز المصري البلدى يكفى لمدة 5 أشهر قادمة، مشيرا الى أن الارز لتمويني متاح بالاسعار التى أعلنتها وزارة التموين.

وأضاف "أيمن حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن المادة 8 تعني إصدار قرار من رئيس الوزراء شخصيا بجعل منع تداول سلعة ما جريمة يعاقب فاعلها بالحبس سنة، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

وتابع المهندس أيمن حسام الدين أن أي تاجر يجب أن يبلغ مديرية التموين التابع لها بكميات الأرز التي في حوزته والغرض منها، لأنها إذا لم يحصل على خطاب معتمد وتم ضبط الكميات في حوزته فإنه سيكون معرضا للحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.