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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ماراثون المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية بكفر الشيخ

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن انطلاق ماراثون المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية كمبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور وذلك باختيار نخبة مميزة من معلمي المواد الأساسية لشهادة إتمام المرحلة الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي.

جاء ذلك عقب عقد عدة لقاءات تنسيقية بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وغادة النحاس، ومدير عام التعليم العام، ووائل لطفي، مدير التعليم الثانوي، وعبد العزيز أبو موتة، مدير التعليم الإعدادي، للوقوف على الآلية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وذلك بالمتابعة الدؤوبة والتنسيق مع مديري كافة الإدارات التعليمية، لتوفير القاعات المناسبة التي تسع أكبر عدد ممكن من الطلاب مع الحرص على تهيئة الأجواء المناسبة والمريحة التي تدعم سبل نجاح المبادرة.

وأضاف عبد الله، أنه وجه بضرورة نشر جداول المراجعات النهائية على صفحات الإدارات التعليمية والمدارس، ونشر الوعي بأهميتها لنيل الفائدة القصوى من تلك المبادرة التي تضم بين جنباتها خيرة المعلمين ممن لديهم خبرات مميزة في إيصال وتبسيط المعلومة وكذلك إلمامهم بمواصفات الورقة الامتحانية ومن ثم وضع الطالب على دروب التفوق، وتستمر المراجعات حتى 16 مايو الجاري، وقد شهدت إقبالاً لافتاً في يومها الأول آملين استمرارية الحضور ومن ثم عموم الفائدة.

الإعدادية والثانوية التعليم الثانوى المرحلة الإعدادية والثانوية المرحلة الاعدادية

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