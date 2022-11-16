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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعا لإطلاق مبادرة "الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا تحضيريًا لإطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدن المحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة والدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم بجامعة الوادي الجديد والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين وممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تهدف إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل لما لها من مخاطر بيئية، واستبدالها بالأكياس المصنوعة من الورق والقماش الصديقة للبيئة. موجهًة بحصر كميات الأكياس البلاستيكية المستهلكة بمدن المحافظة لتحديد الإحتياجات من الأكياس البديلة، ووضع خطة للمجالات المستهدف البدء في تطبيق المبادرة بها ومنها المحال التجارية والأسواق والتنسيق مع المصانع ومراكز التكوين المهني التي ستتولى مهمة التصنيع.

 وأكدت على تكثيف التوعية المجتمعية بأهمية المبادرة بين المواطنين  للحفاظ على البيئة خالية من كافة أشكال الملوثات.

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