هل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة.. رد مفاجئ من علي جمعة

هل يجوز إخرج زكاة المال على هيئة رحلات حج وعمرة ؟ سؤال أرسله شخص الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب قائلا : لا يجوز ، لأن الزكاة لا تخرج إلا للفقراء حتى ولو كان من تعطيهم رحلات الحج والعمرة من الفقراء ، لأن الحج والعمرة لمن استطاع القيام بهما .

وأضاف جمعة ٌترح عليك اعطاء ثمن العمرة أو الحج للفقير مالا في يده فإذا كان الحج بـ 90 ألف جنيه وهذا أقل درجة في رحلات الحج ، فمن الممكن أن يأخذ الفقير هذا المبلغ ويشتري به سيارة يعمل عليها ويكون له مصدر رزق ثابت يغنيه عن سؤال الناس .

وتابع : قد يكون الفقير محتاج المال لعلاج أحد أبناءه فهل يذهب للعمرة أو الحج أم يعالج ابنه .

وطالب جمعة السائل بإعطاء ثمن هذه الرحلات الى الفقراء ليسدوا حاجاتهم كيفما يريدوا ، وما تفعله لا يعتبر زكاة مال فهي صدقة توزعها على الفقراء والمحتاجين .

كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك



تجب الزكاة في جميع النقود كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها ما دامت بلغت النصاب ومضى عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها 2.5% دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز أما تأخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا . و المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.

كيفية حساب زكاة المال للمحلات التجارية



الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية، و النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، و إذا بلغ المال التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، وهذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي .

كيفية حساب زكاة المال عن السوبر ماركت

زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.

والذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.