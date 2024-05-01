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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

حزب مصر الحديثة بالشرقية يكرم النماذج المتميزة بمناسبة عيد العمال

صدى البلد

نظم حزب مصر الحديثة بالشرقية، احتفالية لتكريم عدد من النماذج المتميزة في العمل بمختلف المصالح الحكومية والخاصة ، وذلك في إطار الإحتفال بعيد العمال تحت رعاية الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة ، واللواء أحمد فهمي الأمين العام للحزب.
شهد الإحتفالية اللواء طارق عجيز الأمين العام للحزب بمحافظة الشرقية ، ومحمود رمزي مدير عام بمديرية العمل بالشرقية، نائباً عن أحمد عبدالهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية وبشير حافظ أمين التنظيم ، وعدد من قيادات وكوادر الحزب وأمناء المراكز وعدد من المكرمين.


أعرب اللواء طارق عجيز الأمين العام لحزب مصر الحديثة بالشرقية ، عن فخره وإعتزازه بما يقدمه عمال مصر الشرفاء من تضحيات وجهد في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن العامل المصري له كل الحب والتقدير فبدونه لن تتحقق التنمية، وتكريمه اليوم هو واجب على حزب مصر الحديثة بالشرقية الذي يقوم في كافة فعالياته وأنشطته الداعمة للمواطنين على سواعد المجتمع المصري بكافة فئاته وعلى رأسها العمال.

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ومن جانبه، وجه محمود رمزي مدير عام بمديرية القوى العاملة بالشرقية، رسالة للعمال والنماذج المتميزة في العمل أكد فيها أن مصر بهم قوية وستتواصل مسيرة نجاحهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، موجهًا الشكر لحزب مصر الحديثة بالشرقية على تكريمه ومساندته للطبقة العاملة وهو ما يعزز عقيدته أنه حزب فاعل على الأرض ملامس دائمًا لإحتياجات المواطنين.

وخلال الإحتفال تم تكريم عدد من النماذج من مختلف المنشأت الحكومية والخاصة ، وكذلك تكريم العامل المثالي عن ذوي الهمم، وتم منحهم جميعًا دروع الحزب وشهادات تقدير.

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