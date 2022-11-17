اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، اليوم الخميس، نظيره منتخب بنين في المباراة الودية الأولى على ملعب استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للشباب مباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب بنين يوم الأحد القادم، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير.

منتخب مصر للشباب يخضع للكشف الطبى استعدادًا لأمم أفريقيا

خضع لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2003، للكشف الطبي الأحد الماضي تحت إشراف الدكتور ماجد هاني، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب.

وحرص اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب مصر للشباب مواليد 2003، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وعقد “مشهور” جلسة مع لاعبي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم في وديتي بنين، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل.

انطلاق معسكر منتخب الشباب

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الخميس الماضي في القاهرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تقام في مصر خلال شهر فبراير المقبل.

ويخوض منتخب الشباب مواجهتين وديتين في المعسكر الحالي، أمام منتخب بنين، في إطار الاستعداد للبطولة القارية.

واختار محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، 32 لاعبًا للمعسكر الحالي، الذي يستمر حتى يوم 20 نوفمبر المقبل.

الأهلي والزمالك

أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن منتخب الشباب سيكون نواة للمنتخب الأول في المستقبل وتقديم أكثر من لاعب مميز للكرة المصرية في السنوات القادمة.

وقال جابر، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في المستقبل، وهو مستقبل الكرة في مصر، ونحن نمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي".

وأضاف: "منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك فقط، ونضم لاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز، ونتمنى مشاركتهم باستمرار مع فرقهم بالدوري".