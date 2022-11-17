عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب

يلتقي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، اليوم الخميس، نظيره منتخب بنين في المباراة الودية الأولى على ملعب استاد القاهرة، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للشباب مباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب بنين يوم الأحد القادم، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير. 

قرار جديد من الكاف.. موعد ومكان استضافة قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

سنة كبيسة.. 2022 وش النحس على منتخب مصر الأول والناشئين

منتخب مصر للشباب يخضع للكشف الطبى استعدادًا لأمم أفريقيا

خضع لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2003، للكشف الطبي الأحد الماضي تحت إشراف الدكتور ماجد هاني، رئيس الجهاز الطبي للمنتخب.

وحرص اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب مصر للشباب مواليد 2003، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وعقد “مشهور” جلسة مع لاعبي منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر، من أجل تحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم في وديتي بنين، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر فبراير المقبل.

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

الحصيلة صفر.. 20 مليون جنيه تكلفة إعداد منتخب مصر للناشئين

انطلاق معسكر منتخب الشباب

انطلق معسكر منتخب مصر للشباب "مواليد 2003" الخميس الماضي في القاهرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تقام في مصر خلال شهر فبراير المقبل.

ويخوض منتخب الشباب مواجهتين وديتين في المعسكر الحالي، أمام منتخب بنين، في إطار الاستعداد للبطولة القارية.

واختار محمود جابر، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، 32 لاعبًا للمعسكر الحالي، الذي يستمر حتى يوم 20 نوفمبر المقبل.

يستعد لأمم أفريقيا.. موعد مباراتي منتخب الشباب الوديتين أمام بنين

مفاجأة مدوية .. مورينيو قد يعود لريال مدريد من جديد

الأهلي والزمالك 

أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن منتخب الشباب سيكون نواة للمنتخب الأول في المستقبل وتقديم أكثر من لاعب مميز للكرة المصرية في السنوات القادمة.

وقال جابر، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في المستقبل، وهو مستقبل الكرة في مصر، ونحن نمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في الوقت الحالي".

وأضاف: "منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك فقط، ونضم لاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز، ونتمنى مشاركتهم باستمرار مع فرقهم بالدوري".

منتخب مصر للشباب منتخب بنين كأس الأمم الافريقية حلمي مشهور محمود جابر الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

موضوعات متعلقة

يستعد لأمم أفريقيا.. موعد مباراتي منتخب الشباب الوديتين أمام بنين

محمود جابر: منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية .. موعد ومكان ودية منتخب مصر للشباب وبنين

نصيحة لقائدي المركبات.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق في القاهرة والجيزة

الإلحاح في الطلب.. زيلينسكي يطلب أسلحة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بروفة قوية.. منتخب مصر الأوليمبي يلتقي المغرب وديا استعدادا لزامبيا

اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ