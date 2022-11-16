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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية .. مورينيو قد يعود لريال مدريد من جديد

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حول إقتراب البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لنادي روما الإيطالي من تدريب نادي ريال مدريد في حال تقاعد الايطالى كارلو انشيولتى المدير الفني . 

أفادت تقارير إعلامية أن حالة من الغموض سيطرت على مستقبل جوزيه مورينيو مع روما، مع وجود تكهنات أن المدرب البرتغالي سيعود لريال مدريد في الصيف القادم. 
وذكرت تقارير إيطالية إن إدارة الذئاب ليست مستعدة في الوقت الحالي للجلوس مع البرتغالى جوزيه مورينيو لتجديد عقده الذي ينتهي مع النادي الإيطالي في يونيو 2024. 
أشارت إلي أنه كذلك الأمر بالنسبة للبرتغالي جوزيه مورينيو، بسبب نية ريال مدريد في التعاقد معه في حالة تقاعد أنشيلوتي بعد نهاية هذا الموسم الجاري . 

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لاعب روما خائن 

اتهم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، أحد لاعبي فريقه بالخيانة، عقب تعادل الذئاب مع ساسولو بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “مابي”، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري  الإيطالي.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة “ كوريري ديللو سبورت” الإيطالية:" الفريق تعرض للخيانة بسبب لاعب غير محترف، لقد خان الجميع في روما".

وأضاف جوزيه موينيو:" لقد أخطأ إيبانيز في مباراة لاتسيو الماضية، لكن لم أتحدث عنه بهذا الشكل، كان مجرد خطأ وهذا يحدث في كرة القدم، لكن ما فعله أحد لاعبي روما أمام لاتسيو غير احترافي".

تابع:" أحببت 15 لاعبا في الفريق، ولم يعجبني لاعبا وحدا، لقد أخبرته بالبحث عن نادٍ جديد في يناير".

ولم يكشف جوزيه مورينيو عن اسم اللاعب الذي اتهمه بالخيانة، وطلب منه مغادرة النادي.

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ترتيب روما:

ويحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة.

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موقف طريف 

شهد مران نادي روما الإيطالي، موقفا طريفا بعد استعانة أحد المشجعين للنادي، بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، لطلب الزواج من صديقته.

وطلب المشجع من صديقته الذهاب إلى مقر تواجد مران فريق روما من أجل إلتقاط الصور التذكارية مع مورينيو المدير الفني للفريق.

وبعدما التقط المشجع الصورة مع مورينيو برفقة صديقته، فاجئ الجميع في المران بطلب الزواج من صديقته مما أدى إلى وجود تصفيق حار من جانب الحاضرين في المران.

مورينيو روما كارلو انشيولتى ريال مدريد ساسولو الدوري الايطالي

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