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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود فايز يهنئ هيكتور كوبر بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب

هيكتور كوبر
هيكتور كوبر

وجه محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني السابق التهنئة إلى الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل اليوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعيد ميلاده ال، 67 حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر 1955.

قال محمود فايز عن عيد ميلاد هيكتور كوبر : كل سنه وأنت طيب يا راجل يا طيب… كل يوم بيعدي بنحبك ونحترمك أكتر. كوبر النقي الصادق الشريف. أحسن لحظات حياتي كانت جانبه. ممكن تختلف معاه فنياً لكن أبداً لن تختلف معاه انسانياً واحتراماً وسعياً للعدل. حب بلدنا من كل قلبه وضحي بالكتير علشانها علشان كده انا بحبه
Cumpleaños Feliz Mister

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انجازات هيكتور كوبر 

 قاد هيكتور كوبر فريق هوراكان لاحتلال المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني عام 1994.
قاد هيكتور كوبر فريق لانوس الأرجنتيني للتتويج بكأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا كونمبول) عام 1996
قاد هيكتور كوبر فريق ريال مايوركا للوصول لنهائي كأس ملك أسبانيا والحصول على المركز الثاني عام 1998
قاد هيكتور كوبر فريق ريال مايوركا للفوز بكأس السوبر الأسباني عام 1998
قاد هيكتور كوبر فريق ريال مايوركا للوصول لنهائي كأس أوروبا لأبطال الكئوس والحصول على المركز الثاني عام 1999
قاد هيكتور كوبر فريق فالنسيا للفوز بكأس السوبر الأسباني عام 1999
قاد هيكتور كوبر فريق فالنسيا للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والحصول على المركز الثاني عام 2000
قاد هيكتور كوبر فريق فالنسيا للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والحصول على المركز الثاني عام 2001
قاد هيكتور كوبر فريق انتر ميلان للحصول على المركز الثاني في الدوري الإيطالي عام 2003
قاد هيكتور كوبر فريق أريس سالونيك للوصول لنهائي كأس اليونان والحصول على المركز الثاني عام 2010
 

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انجازات هيكتور كوبر مع منتخب مصر 

خاض منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر 38 مباراة حقق الفوز في 20 منها وتعادل في 6 وخسر 12.

وقاد هيكتور كوبر الفراعنة الكبار إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الغياب في 3 نسخ متتالية، قبل أن يخسر من الكاميرون في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 1.
ويعد الانجاز الأكبر لهيكتور كوبر مع منتخب مصر الوطني هو التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما 
 

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