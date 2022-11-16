محمود فايز يهنئ هيكتور كوبر بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب

وجه محمود فايز المدرب المساعد لمنتخب مصر الوطني السابق التهنئة إلى الأرجنتينى هيكتور كوبر مدرب الفراعنة الكبار بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل اليوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعيد ميلاده ال، 67 حيث إنه من مواليد 16 نوفمبر 1955.

قال محمود فايز عن عيد ميلاد هيكتور كوبر : كل سنه وأنت طيب يا راجل يا طيب… كل يوم بيعدي بنحبك ونحترمك أكتر. كوبر النقي الصادق الشريف. أحسن لحظات حياتي كانت جانبه. ممكن تختلف معاه فنياً لكن أبداً لن تختلف معاه انسانياً واحتراماً وسعياً للعدل. حب بلدنا من كل قلبه وضحي بالكتير علشانها علشان كده انا بحبه

Cumpleaños Feliz Mister

انجازات هيكتور كوبر

قاد هيكتور كوبر فريق هوراكان لاحتلال المركز الثاني في الدوري الأرجنتيني عام 1994.

قاد هيكتور كوبر فريق لانوس الأرجنتيني للتتويج بكأس أندية أمريكا الجنوبية (كوبا كونمبول) عام 1996

قاد هيكتور كوبر فريق ريال مايوركا للوصول لنهائي كأس ملك أسبانيا والحصول على المركز الثاني عام 1998

قاد هيكتور كوبر فريق ريال مايوركا للفوز بكأس السوبر الأسباني عام 1998

قاد هيكتور كوبر فريق ريال مايوركا للوصول لنهائي كأس أوروبا لأبطال الكئوس والحصول على المركز الثاني عام 1999

قاد هيكتور كوبر فريق فالنسيا للفوز بكأس السوبر الأسباني عام 1999

قاد هيكتور كوبر فريق فالنسيا للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والحصول على المركز الثاني عام 2000

قاد هيكتور كوبر فريق فالنسيا للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا والحصول على المركز الثاني عام 2001

قاد هيكتور كوبر فريق انتر ميلان للحصول على المركز الثاني في الدوري الإيطالي عام 2003

قاد هيكتور كوبر فريق أريس سالونيك للوصول لنهائي كأس اليونان والحصول على المركز الثاني عام 2010



انجازات هيكتور كوبر مع منتخب مصر

خاض منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر 38 مباراة حقق الفوز في 20 منها وتعادل في 6 وخسر 12.

وقاد هيكتور كوبر الفراعنة الكبار إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بعد الغياب في 3 نسخ متتالية، قبل أن يخسر من الكاميرون في المباراة النهائية بنتيجة 2 / 1.

ويعد الانجاز الأكبر لهيكتور كوبر مع منتخب مصر الوطني هو التأهل لكأس العالم بعد غياب 28 عاما

