حسن الرداد يواصل الصدارة.. ودنيا تسجل أقل إيراد بـ "تسليم أهالي"

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات.

ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس، وذلك من خلال التقرير التالي.

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح صدارة شباك تذاكر السينما، حيث حقق في إيرادات أمس 122,174 ألف جنيه.



يضم فيلم تحت تهديد السلاح العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

اغما فيلم هاشتاج جوزني بطولة الفنانة مايان السيد وأمير المصري، فحقق ليلة أمس في شباك التذاكر 69,611 ألف جنيه

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، 799 ألف جنيه ليسجل أقل إيراد منذ طرحه في السينمات.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

فيلم فضل ونعمة

تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تحقيق 58,886 ألف جنية ليلة أمس .

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

فيلم أشباح أوروبا

فيما حقق فيلم “أشباح أوروبا” 2,110 جنية , فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

فيلم كيرة والجن

فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز،15,323 الف جنيه .

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة