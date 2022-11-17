العدالة الناجزة.. 100 قضية فقط منظورة أمام محاكم الأسرة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 لم يتبقى منها سوي 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم / الخميس/ مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي وجه بفتح فروع جديدة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف المواطنين.

