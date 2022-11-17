مواطن بطور سيناء يتفاعل مع قمة المناخ.. يحول إسكوتر للعمل بالطاقة الشمسية

تفاعل المواطن مهيب يونس من سكان طور سيناء مع قمة المناخ التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ وقام بعد دراسة علمية وبحث بتحويل الاسكوتر الخاص به للعمل بالطاقة الشمسية عن طريق لوحات الطاقة الشمسية ونجحت الفكرة ويقوم بالتجول يوميا بالاسكوتر توصيل أسرته وأطفاله بالاسكوتر .



وقال المواطن مهيب إن الفكرة غير مكلفة مشيرا إلى أنه استغنى عن الوقود والكهرباء تماما ولم يتعرض لأي أعطال وأضاف أنه تقدم ببراءة اختراع لفكرته وتقدم بها البحث العلمي وينتظر مناقشة الفكرة التي نفذها بالفعل بل يعمل علي تحويل سيارته القديمة للعمل بالطاقة الشمسية واضاف أنه فخور لاستضافة بلاده لقمة المناخ .



وتابع المواطن مهيب يونس أنه أراد أن يتفاعل مع قمة المناخ ويكون إيجابي ويستخدم طاقة نظيفة غير ملوثة للبيئة وخاصة أن جنوب سيناء تتميز بأنه الشمس بها ساطعة طوال العام مشيرا إلي أنه جنوب سيناء يمكن أن تستفيد من الطاقة الشمسية في كل شيء.



وأكد مهيب يونس أنه يمكن عن طريق الألواح الشمسية المصنعة بايدي مصرية والتي قام بتركيبها مع بطارية أن يتحرك لمسافة ٧٠ كيلو متر واضاف يونس أنه حتي لو غابت الشمس تكون الطاقة مخزونة في البطارية .



وتوجه مهيب بالشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي يشجع الأفكار الإبداعية ويرعاها مشيرا إلى أنه على استعداد لمساعدة المواطنين إذا أرادوا تحويل مركباتهم العمل بالطاقة الشمسية النظيفة .



وأضاف مهيب أن فكرته نفذها احتفالا باستضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ بحضور ١٩٠ دولة وآلاف المشاركين من كل دول العالم .



وأكد المواطن مهيب يونس أنه علي استعداد للتطوع لمساعدة المواطنين لتحويل سياراتهم والموتوسيكلات للعمل بالطاقة الشمسية .





الطاقة الشمسية

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