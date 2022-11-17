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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لبلبة بعد تكريمها : الجائزة تقدير لمشوار طويل بدأ منذ طفولتي

لبلبة
لبلبة

تتواصل في مصر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وشهد اليوم الرابع من المهرجان عرض عدد من الأفلام من بريطانيا والجزائر وكرواتيا والمكسيك والأرجنتين وغيرها، إضافة إلى ندوة مميزة للفنانة لبلبة والتي تم تكريمها في دورة هذا العام بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر بعد تقديمها أكثر من 88 فيلمًا روائيًا وأربعة مسلسلات تلفزيونية.

وعبرت الفنانة لبلبة عن سعادتها في تصريح لقناة الغد قائلة إن "هذه الجائزة تقدير لمشواري الطويل وأن هذا التكريم جعلني أشعر أنه تتويج وتقدير لمشواري الذي بدأته منذ طفولتي".

وشهدت أروقة المهرجان إقبالا كبيرا لحضور عروض اليوم الرابع ومن بينها الفيلم البريطاني «السباحتان»، والجزائري «العايلة»، والكرواتي «مكان آمن»، والمكسيكي الأرجنتيني «ثوب من الأحجار الكريمة».

ويشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة، وذلك في أربع مسابقات مختلفة، فيما يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلما، مقابل 57 عرضا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيشهد أيضا عدد من الأنشطة والورش الفنية والندوات بجانب العروض السينمائية.

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