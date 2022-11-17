فلورنتينو بيريز أفضل رئيس ناد في العالم بـ جلوب سوكر

تُوج فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، بجائزة أفضل رئيس ناد في العالم لعام 2022 بحفل جوائز جلوب سوكر.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع فيسبوك " فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يفوز بجائزة أفضل رئيس ناد لهذا العام من جلوب سوكر. ⚽"

ويُنظم مجلس دبي الرياضي حفل جوائز جلوب سوكر لاختيار اللاعب الأفضل في العالم في نسختها الثالثة عشرة.

وحضر العديد من النجوم لحفل جوائز جلوب سوكر على رأسهم سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان إبراهميموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، والأسطورة الإنجليزية واين روني.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر بالكويت، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر،على أن يعود للمعسكر عقب نهاية الحفل.