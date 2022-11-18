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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبيب يكشف دواء يحمي طفلك من المخلوي التنفسي

صدى البلد

نصح الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية بضرورة تثقيف المجتمع والأهالي والطلبة والهيئات التدريسية بالاجراءات الوقائية من كافة الفيروسات والأمراض مثل: كورونا والفيروس التنفسي المخلوي والانفلونزا.


وشدد الدكتور محمد حسن، على ضرورة غسل الأيدي، واتباع آداب السعال والعطاس، وتهوية الغرف الصفية جيدا قبل بدء الدوام وفي نهاية الدوام.


وأكد الدكتور الطراونة، ضرورة الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية هو افضل دواء يحمي ابنائك من الامراض الفيروسية والصدرية المنتشرة 

 

كما يجب عزل الطالب المصاب عن بقية الطلبة وأفراد الأسر لمنع نقل العدوى، وكذا المحافظة على غذاء متزن، ونوم كاف لتقوية جهاز المناعة.

جدير بالذكر، أن الطبيب العربي الدكتور محمد حسن الطراونة اختصاصي الأمراض الصدرية، وخبير العدوى التنفسية، أول من أطلق التحذيرات بشأن الفيروس التنفسي المخلوي.

وأشار إلى أن خارطة «الفيروسات التنفسية» حول العالم تغيرت بسبب ما يسمى «الفجوة المناعية» التي حدثت بعد عامين ونصف من جائحة «كورونا»، حيث ظهرت فيروسات في غير موعدها، وتأتي مجتمعة أحيانا أي أن الشخص قد يصاب بفيروسين تنفسيين أو أكثر في نفس الوقت.

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