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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكول لإنشاء أول مصنع لإنتاج المياه المعدنية بعبوات صديقة للبيئة بالوادي الجديد

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء أول مصنع لإنتاج المياه المعدنية بعبوات صديقة للبيئة، وذلك على هامش مشاركتهما بفعاليات مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ، في إطار خطة المحافظة لإعلان مدن المحافظة خالية من البلاستيك.

 

وأوضح الزملوط أن المحافظة بدأت في وضع خطة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام واستبدالها بالمنتجات صديقة البيئة، تماشيًا مع إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ، مؤكدًا حرص المحافظة على التوسع في المشروعات والمبادرات التي تراعي البعد البيئي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

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