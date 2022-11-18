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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. ورشة عمل بكلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تناقش معايير الترشح لجوائز الدولة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الدراسات العليا للطفولة صرحت بذلك الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

 

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وأضافت الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، أن الورشة ستقام تحت اشراف الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج المشرف على مكتب الجوائز بالجامعة .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس  ، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  والدكتورة هويد الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة.

 

وذلك للترشيح  لجوائز الدولة ومناقشة المعايير والشروط والمتطلبات للجوائز وذلك يوم الأحد الموافق  ٢٠٢٢/١١/٢٠ بمقر الكلية الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة الدكتورة سعدية بهادر بالكلية.

والجدير بالذكر عقد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس اجتماعه الرابع عشر مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والحاصلين على جوائز متنوعة في مجالات متعددة، والذي عقد في 14 نوفمبر 2022، أجل استمرار ريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها المتميزين في المجالات المتنوعة والاستفادة من خبرات الفائزين  في عمل جسر يربط بين الأجيال لمواصلة استمرار التميز والريادة.

 

استضاف الاجتماع الرابع عشر الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم:

 

الدكتورة نادية غريب قنديل, أستاذ الكيمياء كلية البنات الحاصلة على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية سابقا، الدكتورة إبتهال الدمرداش ذكي, أستاذ الصيدلة والسموم كلية الصيدلة الحاصلة على جائزة عين شمس التقديرية في مجال العلوم الطبية سابقا
الدكتور محمد عبداللطيف هريدي, أستاذ اللغات الشرقية كلية الآداب الحاصل على جائزة عين شمس التقديرية في مجال الآداب  سابقا.

 

وأشار كل منهم الى المشوار العلمي الحافل والمدرسة العلمية التى أسسها وخدمة الجامعة في مجال البحث العلمي وتتويج ذلك الجهد بالحصول على الجوائز كما أكدوا في حديثم على دور جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والباحثين متمثلا في دعم المشاريع العلمية وتطوير المعامل البحثية ومكافآت النشر الدولي وغيرها من وسائل الدعم واختتم كل منهم حديثه برسالة وجهها لشباب الباحثين من الجامعة من أجل تدعيم روح المنافسة  العلمية والريادة والتميز  للتمكن من إثراء مشوار العطاء وحصد الجوائز من أجل  استمرار ريادة جامعتنا العريقة.

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