محادثات دبلوماسية بين روسيا وأذربيجان لبحث القضايا الثنائية والإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الأذرية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الأذري جيهون بيرموف اجتمع مع الممثل الخاص للرئاسة الروسية للتعاون الثقافي الدولي ميخائيل شفيدكوي، لبحث علاقات التعاون بين البلدين ومفاوضات السلام ين أرمينيا وأذربيجان.

وذكرت الخارجية -في بيان أوردته وكالة أنباء "تريند" الأذرية- أن "الجانبين ناقشا القضايا الإنسانية والثقافية على أساس التعاون الثنائي والإقليمي، بالإضافة إلى إجراءات بناء الثقة الإقليمية".

وأطلع بيراموف، الجانب الروسي على ما تم التوصل إليه في مفاوضات تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا في فترة ما بعد نزاع كاراباخ، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن المسؤول الروسي شدد على أهمية جهود السلام الأذرية، وأعرب عن استعداده لدعم تنفيذ أنشطة مشتركة بين موسكو وباكو في المجالين الثقافي والإنساني.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

