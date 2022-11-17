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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات ترحب بتمديد مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية

الامرات علم
الامرات علم

رحّبت دولة الإمارات بتمديد أطراف اتفاقية "مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" العمل بهذا الاتفاق لأربعة شهور إضافية، وثمنّت الجهود الحثيثة التي قامت بها الجمهورية التركية والأمم المتحدة.

 

وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إلى أنّ هذا التمديد خطوة إيجابية ستسهم في تسهيل نقل الحبوب من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود والتخفيف من نقص الغذاء حول العالم.

 

وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن تقديرها لكل من حكومة روسيا الاتحادية وحكومة جمهورية أوكرانيا على استجابتهما لهذه الجهود، معربة عن أملها في أن تساهم هذه المساعي المبذولة في إحلال السلام بين البلدين، مشددة على أهمية تقريب وجهات النظر لتغليب الاستقرار والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي

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