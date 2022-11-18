تعرف على قائمة أبطال مسلسل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في رمضان

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انضمام عدد من النجمات إلى مسلسلها الرمضاني المقبل "ضرب نار" الذي تشارك في بطولته مع زوجها الفنان أحمد العوضي بعد نجاحهما سويا في مسلسل "اللي مالوش كبير".

وكشفت ياسمين عبد العزيز عن قائمة نجمات مسلسل ضرب نار التي تضم كل من الفنانة القديرة سهير المرشدي، هدى الإتربي، إيمان السيد، وبدرية طلبة، عبر ستوري انستجرام.

وتعاقدت الفنانة سهير المرشدي علي بطولة مسلسل ضرب نار، المقرر أن تخوض به الماراثون الرمضاني بعد غياب امتد لما يقرب من 4 سنوات، منذ أيام.

مسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفي فكري، الذي أخرج لهما مسلسل اللي مالوش كبير وحققوا سويا نجاحا كبيرا في رمضان 2021، ومن قبله مسلسل ونحب تاني ليه الذي قدمته ياسمين عبد العزيز عام 2020 مع كريم فهمي.

وتحرص ياسمين عبد العزيز مؤخرا على مشاركة جمهورها عبر إنستجرام صورا وفيديوهات من رحلاتها الخارجية خلال الفترة الماضية، قبل بدء تصوير مشاهد مسلسل ضرب نار عقب انتهاء أحمد العوضي من تصوير فيلم البلدوزر مع المخرج طارق العريان.