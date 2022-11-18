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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

صدى البلد

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة  لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا علي ملعب جابر الاحمد بالكويت قبل انطلاق بطولة كأس العالم قطر ٢٠٢٠ خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.


موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية والقنوات الناقلة

وستقام مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة الخامسة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، وتبث عبر قناة ON Time Sports 1 HD، ON Time Sports 2 وKuwait TV1.

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تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية

ويمكن للجماهير متابعة مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا، عبر قناة أون تايم سبورت 1، على القمر الصناعي «نايل سات»، عبر التردد التالي:

- التردد: 11861

- معدل الترميز: 27500

- معامل الاستقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ 6/5

أما تردد قناة أون تايم سبورتس 2 يأتي على

النحو التالي:

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

ويمكن ضبط قناة Kuwait TV1 الناقلة للمباراة عبر التردد التالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

الميركاتو الشتوى منتخب مصر الأهلى الكويت بطولة كأس العالم أون تايم سبورت

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موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

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