شبانة: خسائر ضخمة لقطر من تنظيم المونديال

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن دولة قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022 تكبدت مبالغ مالية طائلة، وصلت إلى 200 مليار دولار، من أجل تنظيم المونديال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر لديها قدرات كبيرة وهائلة على تنظيم الأحداث والبطولات الكبرى.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «هناك بُعد سياسي لاستضافة المونديال، مثلما فعلت روسيا في 2018، وكذلك ترويج اقتصادي وسياحي للبلد في العالم كله، استضافة المونديال من ضمن القوة الناعمة للحديث عن قطر».

وأضاف: «أتمنى نجاح المونديال في قطر رغم الخسائر المالية الكبيرة التي ستتكبدها من جراء ذلك، كما تظل مصر دولة كبيرة تضم ملايين من الجاليات العربية، وقادرة على استضافة الأحداث الكبرى مستقبلا».

وأكمل: «مصر والسعودية واليونان لديهم ملف مشترك لتنظيم المونديال 2030، وفي حالة الحصول على حقوق تنظيم البطولة، قد ننفق 5% فقط من المبلغ الذي صرفته قطر».

وواصل: «قطر بعدما حصلت على الموافقة في 2010 قامت ببناء دولة كاملة، من منشآت رياضية وملاعب وطرق وجسور والمطارات وغيرها، مصر لديها قدرات على استضافة الأحداث الرياضية، لكن لا نستطيع الوصول لاتفاق مع من يقومون بالتصويت على تلك البطولات واسنادها للدول».

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