عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: خسائر ضخمة لقطر من تنظيم المونديال

صدى البلد

 

أكـد الإعلامي محمد شبانة، أن دولة قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022 تكبدت مبالغ مالية طائلة، وصلت إلى 200 مليار دولار، من أجل تنظيم المونديال، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر لديها قدرات كبيرة وهائلة على تنظيم الأحداث والبطولات الكبرى.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «هناك بُعد سياسي لاستضافة المونديال، مثلما فعلت روسيا في 2018، وكذلك ترويج اقتصادي وسياحي للبلد في العالم كله، استضافة المونديال من ضمن القوة الناعمة للحديث عن قطر».

وأضاف: «أتمنى نجاح المونديال في قطر رغم الخسائر المالية الكبيرة التي ستتكبدها من جراء ذلك، كما تظل مصر دولة كبيرة تضم ملايين من الجاليات العربية، وقادرة على استضافة الأحداث الكبرى مستقبلا».

 

txt

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

وأكمل: «مصر والسعودية واليونان لديهم ملف مشترك لتنظيم المونديال 2030، وفي حالة الحصول على حقوق تنظيم البطولة، قد ننفق 5%  فقط من المبلغ الذي صرفته قطر».

وواصل: «قطر بعدما حصلت على الموافقة في 2010 قامت ببناء دولة كاملة، من منشآت رياضية وملاعب وطرق وجسور والمطارات وغيرها، مصر لديها قدرات على استضافة الأحداث الرياضية، لكن لا نستطيع الوصول لاتفاق مع من يقومون بالتصويت على تلك البطولات واسنادها للدول».

 

للفيديو اضغط هنا 

السعودية بلجيكا إعلامي المطارات كأس العالم المونديال اليونان دولة قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة بأوامر الخطيب ورغبة الرعاة

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

موضوعات متعلقة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

ترشيحاتنا

تفوق كاسح للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا

عالميًا .. ارتفاع كبير في أسعار الدولار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 11 - 2022 والقنوات الناقلة

قانون الاعتداء الجديد في إسبانيا يثير جدلا بسبب أحكام السجن

دعاء قصير لغفران الذنب في يوم الجمعة.. مستجاب قبل الظهيرة

أخبار التكنولوجيا| عرض البلاك فرايداي أحدث موبايل شاومي بـ 24 جنيه بس.. وبأستيكة بس هتصلح كل الخدوش اللي في شاشة موبايلك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من المضادات الحيوية .. طبق شوربة يجعلك تتعافي بأسرع وقت من المخلوي التنفسي

في عيد ميلادهما .. كيف غير الأبناء من تفكير وحياة منى زكي وأحمد حلمي؟

بعد اعتذار النجمة الكولومبية..شاكيرا الغلابة ميريام فارس تثير الجدل في أغنية المونديال

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ