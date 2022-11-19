مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العام في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى الجلسة العامة الماضية نهائياً على مشروع قانون بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وسط إشادة برلمانية بقرارات القيادة السياسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والانحياز الداعم للعدالة الاجتماعية، كما وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتبسيط الإجراءات والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري.

وانطلاقاً من دوره الرقابي واجه المجلس وزير التنمية المحلية ب (137) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته، وسط إشادة من النواب بالمبادرات الرئاسية.