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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات النفط السعودي ترتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في 29 شهراً

صدى البلد

أظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في سبتمبر  للشهر الرابع على التوالي، إلى أعلى مستوى في 29 شهراً.

 

وزادت صادرات الخام بنحو 1.6% إلى 7.721 مليون برميل يومياً في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ أبريل  من عام 2020، وذلك مقابل 7.601 مليون برميل يومياً في أغسطس.

 

إلا أن إنتاج أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تراجع إلى 11.041 مليون برميل يومياً في سبتمبر، مقابل 11.051 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.

 

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بيانات صادراتها الشهرية إلى جودي، التي تقوم بنشرها على موقعها الإلكتروني.

 

وخفضت أوبك يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022 للمرة الخامسة منذ أبريل نيسان، كما قلصت التقديرات للعام المقبل، وأرجعت هذا إلى التحديات الاقتصادية المتصاعدة بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

 

وقررت أوبك وحلفاؤها، ضمن المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أكتوبر خفض الإنتاج. وقالت السعودية، أكبر منتج في أوبك، إن الخفض المستهدف بواقع مليوني برميل يومياً ضروري في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

 

ومن المتوقع أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في فيينا في الرابع من ديسمبر .

 

وانخفض استهلاك مصافي النفط الخام المحلية في السعودية بنحو 108 آلاف برميل يومياً إلى 2.693 مليون برميل يومياً في سبتمبر، بينما هبط الحرق المباشر للخام 142 ألف برميل يومياً إلى 522 ألف برميل يومياً.

 

وأعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو امس الخميس أنها تخطط للاستثمار في مشروع بقيمة سبعة مليارات دولار لإنتاج البتروكيماويات من النفط الخام من خلال شركة تكرير إس-أويل التابعة لها في مدينة أولسان في كوريا الجنوبية.

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