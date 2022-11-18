الحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يصعد 57 جنيها

تسيطر حالة من الاضطراب على أسعار الذهب على مدار الساعات القليلة الماضية خاصة بعد الإنخفاض الذ سجله المعدن الأصفر أمس، ليعاود اليوم الجمعة، إلى الارتفاع مرة أخري حيث وصل سعر الذهب عيار 21 لـ 1272 جنيها للجرام بعد أن سجل خلال تعاملات أمس 1262 جنيها.

أسعار الذهب الجمعة 18 نوفمبر

وعاودت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة 18 نوفمبر الإرتفاع مجددا على مستوي جميع الأعيرة لتسيطر حالة التقلبات مرة أخري على المعدن الأصفر.

-سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بيع حوالى 1.449 شراء 1.454 جنيه

-فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22: بيع 1.328 شراء 1.333 جنيه

-وصل سعر جرام الذهب عيار 21: بيع 1.268 شراء 1.272 جنيه

-أما سعر جرام الذهب عيار 18فقد سجل بيع 1.087 شراء 1.090 جنيه

-ووصل سعر جرام الذهب عيار 14: بيع 845 شراء 848 جنيها

-أما سعر جرام الذهب عيار 12 بلغ بيع 725 أما شراء 727 جنيها

اضطراب فى أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب حالة من الإضطراب حيث بدأ المعدن الأصفر أمس الخميس 17 نوفمبر فى التراجع تدريجيا حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 1444 جنيها، فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل 1262 جنيه، فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 عند 1082 جنيهًا.

ومنذ بداية نوفمبر شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة فى الأسعار حيث سجلت أسعار الذهب منذ بدية تعاملات نوفمبر وبالتحديد فى الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 هبوط فى سعر الذهب مقارنة بما وصلت إليه الأسعار اليوم الجمعة 18 نوفمبر.

ارتفاع سعر الذهب عيار 21

حيث سجلت أسعار الذهب فى بداية نوفمبر الثلاثاء 1 نوفمبر عيار 21 نحو 1215 جنيها، مقارنة بسعره اليوم الذى وصل لـ 1272 جنيها أى بزيادة قدرها 57 جنيها، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 803 جنيها للبيع و 810 جنيها للشراء، كما سجل سعر عيار 18 نحو 1033 جنيها للبيع و 1041جنيها للشراء، فيما سجل سعر عيار 24 حوالي 1377 جنيها للبيع و 1389 جنيها للشراء.

وفى نهاية تعاملات الشهر الماضي كانت أسعار الذهب تشهد استقرارا لحد كبير حيث سجلت أسعار الذهب الاثنين 31 أكتوبر، عيار 21 نحو 1210 جنيهات، فيما بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالى

1382جنيها، أما سعر الجنيه الذهب فقد وصل آنذاك لـ 9680 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، تتضمن اختلاف سعر الذهب بالمصنعية، حيث تختلف من تاجر لآخر ومن محل لآخر، وتترواح قيمة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب ليصل سعرها إلى ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي صعدت أسعار الذهب بفعل تراجع الدولار الأمريكي، إلا أنها ما زالت تتجه صوب تكبد أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1763.65 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب خسارة أسبوعية بنحو 0.4 بالمئة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1765.60 دولار للأوقية، كما أن جميع المعادن النفيسة تتجه صوب إنهاء الأسبوع على انخفاض.