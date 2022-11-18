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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية دوي بتعليم بني سويف

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

دشنت وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، المبادرة الوطنية " دوي " تمكين الفتيات، تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية، اليوم، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، والذي انطلقت  من مدرسة صفط الشرقية الإعدادية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية. 


وذلك بحضور الدكتور محمد حسن عثمان رئيس الوحدة المركزية لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة عائشة عبدالرحيم رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، ونبيل حميد مدير إدارة الواسطى التعليمية، أحمد الشيمى  مدير العلاقات العامة والإعلام بإدارة الواسطى التعليمية وعادل جابر مسؤول وحدة  تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة الوسطى التعليمية، وأسماء موجه التربية الاجتماعية .
 

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وقالت الدكتورة عائشة عبد الرحيم مدير إدارة وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، في كلمتها نيابة عن الدكتور محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم، ذكرت أهمية مبادرة دوى اسم مصر دائمًا مقترن بتاريخ عريق وحضارة مبهرة شهدوا على نساء وفتيات عظيمات كان لهن دور مهم. واليوم، مصر فيها تسعة عشر مليون فتاة بيبحثوا على كل فرصة ممكنة لتحقيق طموحاتهن ومكانهن في المستقبل، ولكي يوصلوا لأحلامهن وطموحهن ، فتيات مصر محتاجين مجتمع يسمع لهن ويتحاور معهن ويدعمهن، مجتمع بيساوي بين الفتيات والفتيان ومؤمن بحقهم كلهم في مستقبل مشرق، مجتمع متفهم وداعم لمبدأ تمكين الفتيات في مصر. 


وأكدت أن السيدة الأولى انتصار السيسي ،كانت رعايتها لهذه المبادرة لعرض وجهة نظر الفتيات وتجاربهن الشخصية، وحكايات الفتيان اللي دعموا فيها الفتيات. 'دوّي' بتشجعهم كلهم يعبروا عن رأيهم، وبتوفر لهم آراء وتجارب مختلفة يتعلموا منها. 


كما عبرت عبد الرحيم ،عن سعادتها باستكمال فعالية أنشطة المبادرة الوطنية الرئاسية دوى ببنى سويف ،واستعدادات كذلك مدارس وأقسام وحدات تكافؤ الفرص بالإدارات التعليمية والمدارس ببني سويف لانطلاق المبادرة وفعاليتها .

 

وقد عبر الدكتور محمد حسن عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بديوان عام الوزارة بأن مبادرة دوي" تأتى ضمن مشروع القرن للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومى تنمية الأسرة المصرية التى انطلقت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد دور المرأة فى الأسرة مستهدفة مدارس التعليم فى ربوع الوطن حضر وريف مراكز والقرى المتضمنة المبادرة من أجل رفع الوعى بقضايا  العنف بقضايا النوع الاجتماعى مثل "التحرش ،الزواج المبكر ،ختان الأناث " من خلال دوائر الحكى والحوار المجتمعى وحوار الأجيال والمؤثرات البصرية والمناظرات . 


وأشار حسن إلى أن  "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يشمل عدة محاور  من الجانب الاقتصادى، الخدمى، الثقافى، التشريعى، الإعلامى، والتوعوى، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى، لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع التركيز على برامج التوعية والتعليم والثقافة للمساعدة على رفع وعي المواطن وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.  الوحدات بالمديريات والإدارات التعليمية .

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وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم بني سويف الشرقية المجلس القومى للمرأة مديرية التربية والتعليم حقوق الإنسان وكيل وزارة التربية والتعليم المبادرة الرئاسية

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