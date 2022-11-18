تدريبات بدنية منفردة لمصطفى شلبي بمران الزمالك

أدى مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية المقرر لها في الثانية ظهر اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وخاض جناح الفريق تدريبات تقوية بالأدوات التدريبية التي اصطحبها الجهاز الفني لملعب التدريبات في ظل خضوعه لبرنامج تدريبي منفرد.

ويخوض الفريق تدريباته في الثانية ظهرا بدلاً من الرابعة والنصف عصرا بسبب مباراة المنتخب المصري الودية أمام بلجيكا، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.