بفستان قصير.. ياسمين الخطيب تبرز أنوثتها بالأبيض



تميل الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب ، إلى الأزياء الجرئية التي تبرز أنوثتها بشكل ملحوظ و ملفت، وهذا ما اكدته احدث صورها على حسابها الشخصي بموقع"انستجرام".



وخطفت ياسمين الخطيب، انظار متابعيها باطلالة جذابة مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، كما اختارت، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت، ياسمين الخطيب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وشاركت ياسمين الخطيب فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقى ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.