عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الهجرة في أسبوع.. سها جندي تلتقي الجالية بالولايات المتحدة وتبحث استعدادات إطلاق النسخة 5 من إحياء الجذور

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري وهو كالآتي:

خلال مشاركتها في قمة المناخ Cop27.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتفقد "جناح أفريقيا"، حيث التقت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس أعمال أفريقيا - المنتخبة بقرار من القمة الأفريقية- ورئيس الاتحاد الدولي لرائدات الأعمال وإحدى رائدات "مصر تستطيع" ورئيسة مجلس أعمال السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، وكذلك عدد من سيدات الأعمال البارزات من عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، شهد اللقاء تشاورا بشأن فرص الاستثمار الأفريقي في مصر.

وضمن المشاركة في فعاليات قمة المناخ Cop27.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تنظم جولة لشباب الباحثين بالخارج بالمنطقة الزرقاء.. وتنسيق لإنشاء مجلس من شباب الباحثين لنقل الخبرات للوطن والمشاركة في جهود التنمية والسفيرة سها جندي: "بدأنا في أول توصية لتطويره مناهج تدريس الذكاء الاصطناعي بالمدارس، بالتنسيق مع التربية والتعليم".

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة  رجل الأعمال المصري اليوناني، دينيس إيريك آدم، الراعي الرسمي للنسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS»، وكذلك الراعي الرسمي للنسخة الجديدة من المبادرة، حيث أكد ارتباطه بمصر وحرصه على تعريف نفسه بأنه "مصري يوناني".

وضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".. استكملت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة  لقاء عدد من أبناء الجالية المصرية بوسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والتخطيط لإعداد قائمة بكافة الخبراء والعلماء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية بمصر، واستعراض لأنشطة الوزارة في قمة المناخ Cop27.

وفي جلسة مباحثات ثلاثية ضمن استكمال التعاون المشترك لإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، والسيد أندرياس كاتسانيوتيس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية لشئون المغتربين، لبحث استعدادات إطلاق النسخة الخامسة من المبادرة التي تهدف لإحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، وتعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ونظيريها القبرصي واليوناني يعقدون مؤتمرا صحفيًا لإعلان نتائج الاجتماع الثلاثي حول "نوستوس"، وإطلاق مبادرة "3+1"، لإطلاق فعاليات "إحياء الجذور"، بالدول التي يوجد بها جاليات كبيرة من مصر واليونان وقبرص، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى تضمها القائمة، وإشادات بنجاح مصر في استضافة فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي شارك فيها عدد من رؤساء وزعماء العالم.

وأعلنت وزارة الإسكان  بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "للمصريين العاملين بالخارج" والأكثر تميزًا بمدينة القاهرة الجديدة، بدءًا من الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023، وبحسب وزارة الإسكان، ويتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط.

كما استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة  الأنبا سارافيم أسقف مصر في «أوهايو وميتشجن وإنديانا»، في إطار التعاون مع ممثلي الأزهر والكنيسة لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم، بالتعاون مع سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج، وتناول اللقاء أحوال الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسبل ربط شبابنا المصريين بالخارج بالوطن، وتعريفهم بهويتهم وتاريخهم، وما تشهده مصر من تعايش ومحبة وتسامح بين أبنائها.

وعقدت لسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا تشاوريا مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، خلال الزيارة الرسمية التي تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليًا؛ لبحث ملفات التعاون المشترك، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتوفير فرص الهجرة الآمنة للشباب، كما رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية- والجاليات، وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل.

وأعلنت وزارة الهجرة إطلاق التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج ويمكن تحميله من "جوجل ستور"  و"آب ستور"، ويضم كل التفاصيل المتعلقة باستيراد سيارة للمصري بالخارج، وقيمة الجمارك والضرائب.. خطوة بخطوة.. التطبيق متاح عبر الروابط التالية: 
من متجر "جوجل بلاي" على الرابط التالي: 
‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
أو "آب ستور" على الرابط التالي:
‏https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

ونشرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة  سلسلة فيديوهات للرد على استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج، بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لاستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

والتقت لسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة  الدكتور هيثم  أحمد شعبان مدير مشروع بحثي بمركز أجورا للابحاث السرطان الانتقالية، ومستشفى كلية الطب جامعة لوزان بسويسرا، في إطار استراتيجية التواصل المستدام مع الخبراء والعلماء بالخارج ورؤية وزارة الهجرة للاستفادة بالعقول المصرية النابغة في مختلف الدول ونقل الخبرة؛ تماشيًا مع جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج سها جندي كوميسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

خطأ دى بروين .. مصطفى محمد يتقدم بهدف لمنتخب مصر فى شباك بلجيكا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب مباراة مصر وبلجيكا.. محمد صلاح يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

بولندا تمنع دخول وفد روسي أراضيها

صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل ثاني أهداف منتخب مصر أمام بلجيكا

خطة المليار شجرة تمتص أطنانا من الكربون؟ أستاذ بـ زراعة عين شمس يجيب

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

قبل المحاكمة .. اعرف اتهامات المتسببين في وفاة صيدلي حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقة معفنة.. مالك وحدة سكنية يعرضها للبيع بطريقة مثيرة على فيسبوك.. شاهد

سعر خرافي.. جمبسوت روبي في الرياض يثير الجدل.. شاهد

في عيد ميلادها.. سر غير متوقع لأناقة منى زكي| شاهد

رقصة تيك توك تحرم طالبة من ممارسة حياتها | تحذير علني عاجل

فيديو

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

نتيجة تحاليل 6 مواد مخدرة لـ شيرين عبد الوهاب في المستشفى.. فيديوجراف

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ