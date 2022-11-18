الهجرة في أسبوع.. سها جندي تلتقي الجالية بالولايات المتحدة وتبحث استعدادات إطلاق النسخة 5 من إحياء الجذور

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري وهو كالآتي:

خلال مشاركتها في قمة المناخ Cop27.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تتفقد "جناح أفريقيا"، حيث التقت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس أعمال أفريقيا - المنتخبة بقرار من القمة الأفريقية- ورئيس الاتحاد الدولي لرائدات الأعمال وإحدى رائدات "مصر تستطيع" ورئيسة مجلس أعمال السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، وكذلك عدد من سيدات الأعمال البارزات من عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، شهد اللقاء تشاورا بشأن فرص الاستثمار الأفريقي في مصر.

وضمن المشاركة في فعاليات قمة المناخ Cop27.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تنظم جولة لشباب الباحثين بالخارج بالمنطقة الزرقاء.. وتنسيق لإنشاء مجلس من شباب الباحثين لنقل الخبرات للوطن والمشاركة في جهود التنمية والسفيرة سها جندي: "بدأنا في أول توصية لتطويره مناهج تدريس الذكاء الاصطناعي بالمدارس، بالتنسيق مع التربية والتعليم".

واستقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة رجل الأعمال المصري اليوناني، دينيس إيريك آدم، الراعي الرسمي للنسخة الرابعة والشبابية من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور NOSTOS»، وكذلك الراعي الرسمي للنسخة الجديدة من المبادرة، حيث أكد ارتباطه بمصر وحرصه على تعريف نفسه بأنه "مصري يوناني".

وضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".. استكملت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة لقاء عدد من أبناء الجالية المصرية بوسط وغرب وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية، والتخطيط لإعداد قائمة بكافة الخبراء والعلماء المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية بمصر، واستعراض لأنشطة الوزارة في قمة المناخ Cop27.

وفي جلسة مباحثات ثلاثية ضمن استكمال التعاون المشترك لإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، والسيد أندرياس كاتسانيوتيس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية لشئون المغتربين، لبحث استعدادات إطلاق النسخة الخامسة من المبادرة التي تهدف لإحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، وتعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ونظيريها القبرصي واليوناني يعقدون مؤتمرا صحفيًا لإعلان نتائج الاجتماع الثلاثي حول "نوستوس"، وإطلاق مبادرة "3+1"، لإطلاق فعاليات "إحياء الجذور"، بالدول التي يوجد بها جاليات كبيرة من مصر واليونان وقبرص، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى تضمها القائمة، وإشادات بنجاح مصر في استضافة فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، والتي شارك فيها عدد من رؤساء وزعماء العالم.

وأعلنت وزارة الإسكان بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "للمصريين العاملين بالخارج" والأكثر تميزًا بمدينة القاهرة الجديدة، بدءًا من الأحد المقبل 20/11/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 2/2/2023، وبحسب وزارة الإسكان، ويتم الحضور شخصياً لاستلام قطعة الأرض أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد المبالغ المستحقة طبقاً لكراسة الشروط.

كما استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الأنبا سارافيم أسقف مصر في «أوهايو وميتشجن وإنديانا»، في إطار التعاون مع ممثلي الأزهر والكنيسة لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم، بالتعاون مع سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج، وتناول اللقاء أحوال الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسبل ربط شبابنا المصريين بالخارج بالوطن، وتعريفهم بهويتهم وتاريخهم، وما تشهده مصر من تعايش ومحبة وتسامح بين أبنائها.

وعقدت لسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا تشاوريا مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، خلال الزيارة الرسمية التي تجريها الوزيرة الهولندية إلى مصر حاليًا؛ لبحث ملفات التعاون المشترك، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وتوفير فرص الهجرة الآمنة للشباب، كما رحب الجانبان بالتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملفات مختلفة أبرزها الهجرة -سواء الآمنة أو مكافحة الهجرة غير الشرعية- والجاليات، وذلك من أجل إطلاق برامج تعاون مشترك، ودراسة إبرام اتفاقيات ثنائية سيجني البلدان ثمارها في المستقبل.

وأعلنت وزارة الهجرة إطلاق التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين بالخارج ويمكن تحميله من "جوجل ستور" و"آب ستور"، ويضم كل التفاصيل المتعلقة باستيراد سيارة للمصري بالخارج، وقيمة الجمارك والضرائب.. خطوة بخطوة.. التطبيق متاح عبر الروابط التالية:

من متجر "جوجل بلاي" على الرابط التالي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أو "آب ستور" على الرابط التالي:

‏https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022

ونشرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة سلسلة فيديوهات للرد على استفسارات المصريين المقيمين فى الخارج، بعد إصدار رئيس الوزراء قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لاستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

والتقت لسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الدكتور هيثم أحمد شعبان مدير مشروع بحثي بمركز أجورا للابحاث السرطان الانتقالية، ومستشفى كلية الطب جامعة لوزان بسويسرا، في إطار استراتيجية التواصل المستدام مع الخبراء والعلماء بالخارج ورؤية وزارة الهجرة للاستفادة بالعقول المصرية النابغة في مختلف الدول ونقل الخبرة؛ تماشيًا مع جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.