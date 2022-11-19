أخبار السيارات|بـ 245 ألف جنيه أرخص أوتوماتيك 2023.. أحدث أسعار كيا موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات كيا المقدمة بالسوق المصري لموديلات 2022، حيث شملت تلك الزيادة النسخة الشهيرة جراند سيراتو بنسبة تتراوح بين 70 و 90 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة كيا اكسيد بنسبة تصل إلى 170 الف جنيه، والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج والتي شهدت زيادة تصل إلى 190 الف جنيه.

يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، بالاضافة ايضا إلى العلامات التجارية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة نسبة إلى الامكانيات الخاصة بكل شخص والميزانية الشرائية.

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس زيادة سعرية تقدر بـ 60 الف جنيه، وذلك عن موديلات 2023 المطروحة داخل السوق المصري، والتي لم تختلف عن طرازات 2022، حيث تعد تلك النسخة واحدة من ابرز السيارات المقدمة محليًا من قبل العلامة التجارية اليابانية، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV.

تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من ابرز الاصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، حيث تقدم عبر عدة فئات من التجهيزات، مع قدرات فنية تتعلق بناقل حركة يدوي مانيوال للفئة الاولى، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء للفئات الاخرى مع سعر يبدأ من 245 الف جنيه.

تواصل شركة ميتسوبيشي تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة المقدمة محليًا ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023، والتي ستقدم عبر فئتين من التجهيزات.

تقدم شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة C3 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات مع قيمة تسويقية تبدأ من 358.900 جنيه، مما يجعلها تتصدر قائمة الارخص سعرًا المقدمة من ستروين بجانب النسخة سي اليزيه.