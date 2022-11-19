أخبار السيارات|بـ 245 ألف جنيه أرخص أوتوماتيك 2023.. أحدث أسعار كيا موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
بزيادة تصل 190 ألف جنيه.. أحدث أسعار كيا موديل 2022 في مصر
ارتفعت القائمة السعرية لسيارات كيا المقدمة بالسوق المصري لموديلات 2022، حيث شملت تلك الزيادة النسخة الشهيرة جراند سيراتو بنسبة تتراوح بين 70 و 90 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة كيا اكسيد بنسبة تصل إلى 170 الف جنيه، والسيارة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج والتي شهدت زيادة تصل إلى 190 الف جنيه.
لو معاك 300 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر
يضم السوق المصري للسيارات العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، بالاضافة ايضا إلى العلامات التجارية، بينما يشكل عامل السعر اهمية كبيرة نسبة إلى الامكانيات الخاصة بكل شخص والميزانية الشرائية.
زيادة 60 ألف جنيه .. ميتسوبيشي تطرح اكليبس كروس موديل 2023
شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس زيادة سعرية تقدر بـ 60 الف جنيه، وذلك عن موديلات 2023 المطروحة داخل السوق المصري، والتي لم تختلف عن طرازات 2022، حيث تعد تلك النسخة واحدة من ابرز السيارات المقدمة محليًا من قبل العلامة التجارية اليابانية، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV.
بـ 245 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك 2023 في مصر
تعتبر السيارة لادا جرانتا واحدة من ابرز الاصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، حيث تقدم عبر عدة فئات من التجهيزات، مع قدرات فنية تتعلق بناقل حركة يدوي مانيوال للفئة الاولى، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء للفئات الاخرى مع سعر يبدأ من 245 الف جنيه.
ميتسوبيشي اكسباندر 2023 فيس ليفت الجديدة في مصر
تواصل شركة ميتسوبيشي تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة المقدمة محليًا ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023، والتي ستقدم عبر فئتين من التجهيزات.
بسعر يبدأ من 358 ألف جنيه .. C3 موديل 2022 أرخص هاتشباك من ستروين
تقدم شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، العديد من الطرازات المتنوعة بالسوق المصري، ومنها النسخة الشهيرة C3 موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات مع قيمة تسويقية تبدأ من 358.900 جنيه، مما يجعلها تتصدر قائمة الارخص سعرًا المقدمة من ستروين بجانب النسخة سي اليزيه.