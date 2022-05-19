تبدأ من 194.5 ألف جنيه.. أسعار لادا جرانتا موديل 2022 |صور

تعد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري من فئة السيدان، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات الفنية، إلى جانب تقنيات دعم قائد المركبة، وحزمة من وسائل الحماية.

لادا جرانتا موديل 2022

تعتمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2476 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4268 مم، وبعرض يبلغ 1700 مم، و 1500 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 520 لترًا.

لادا جرانتا موديل 2022

وزودت السيارة لادا جرانتا موديل 2022 بفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية دعم المكباح BAS، وعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي.

لادا جرانتا موديل 2022

كما تحتوي السيارة على عدة تجهيزات ومنها مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومصابيح ضباب نعمل بتقنية LED، وشبكة أمامية باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية بطريقة عرضية.

لادا جرانتا موديل 2022

وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 13.1 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7 لترات لكل 100 كم.

بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال خماسي النقلات للفئة الاولى، مقترن بناقل حركة رباعي الاسطوانات ايضا وسعة 1600 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 87 حصانا، و 140 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 172 كم/ساعة.

اسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى مانيوال لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 194,500 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 229,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك لادا جرانتا موديل 2022 بقيمة قدرها 235,500 جنيه.