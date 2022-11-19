ميتسوبيشي اكسباندر 2023 فيس ليفت الجديدة في مصر

تواصل شركة ميتسوبيشي تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة المقدمة محليًا ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023، والتي ستقدم عبر فئتين من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسعار السيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023 وأبرز مواصفاتها

ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 104 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 141 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من 4 سرعات.

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023 عدة تجهيزات ومنها، منظومة الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بينما ترتكز على جنوط رياضية 17 بوصة، إلى جانب واجهة امامية عصرية مع مصابيح حادة المظهر.

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023 من الداخل على مكيف للهواء مع مخارج خلفية، و 4 زجاج كهربائي، بالاضافة إلى قفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب تجهيزات اخرى مثل شاشة عرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات حركة مدعومة بكاميرا.

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023 بقيمة قدرها 530 الف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسباندر فيس ليفت موديل 2023 بقيمة قدرها 560 الف جنيه.