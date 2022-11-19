تعرف على جداول امتحانات الشفوي لـ دبلومات الدراسات العليا بحقوق عين شمس

أيام معدودة وتنطلق أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، بجامعة عين شمس، حيث ترفع الجامعة حالة الطوارئ وذلك استعدادا لانطلاق الامتحانات بمختلف كليات الجامعة، وسعيها الدائم لتوفير بيئة تعليمية مناسبة بكل سهولة ويسر، وتضمن في نفس الوقت سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية من خلال مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطالب، والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية.

واعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس جدول امتحانات دبلومات الدراسات العليا.

وأعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس جداول امتحانات الشفوي لـ الدبلومات التالية

١- دبلوم القانون العام

٢- دبلوم العلوم الإدارية

٣- دبلوم القانون الإجرائي

٤- دبلوم التجارة الدولية

٥- دبلوم الإقتصاد

٦- دبلوم القانون الجنائي

وأعلن الدكتور محمد صافي عددا من التعليمات الهامة للطلاب استعدادا لامتحانات دور مايو ، مؤكدا أنه لن يسمح للطالب بأداء الامتحان إلا إذا كان تقدم بالحث الخاص بالدبلوم المقيد به في المواعيد المعنية ويحظر علي الطالب دخول الامتحان ومعه كتب و مذكرات او تليفون والا يتعرض الطالب لعقوبة تأديبية.

وأشار عميد كلية الحقوق الي أنه سوف تقوم الكلية بمخاطبة جهة العمل في حالة اخلال بتعليمات الامتحان فضلا عن المسالة التأديبية لافتا أنه يحظر الدخول بالملابس العسكرية و ممنوع التدخين داخل اللجان.

وكان قد ترأس الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو منظمة العالم الإسلامي التربية والعلوم والثقافة و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس جلسة الأسيسيكو لحماية التراث العربي و الاسلامي.

وذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا حالياً، ووزيرة التضامن الاجتماعي المصرية سابقاً و السيد وزير الثقافة التونسى و الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس الدكتور احمد العوضي مدير مركز الاستدامة بالجامعة و الدكتور أحمد فتحى خليفة مدير وحدة التعاون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس وذلك ضمن فاعليات مشاركات جامعة عين شمس بمؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27).