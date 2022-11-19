حبس شخصين بالقاهرة يروجان عقاقير مخدرة ومنشطات عبر الفيسبوك

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإدارتهما صفحة عبر موقع "فيسبوك" للترويج للعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً والمنشطات المحظور تداولها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين لإدارتهما صفحة عبر موقع "فيسبوك" للترويج للعقاقير الطبية المخدرة والمهربة جمركياً والمنشطات المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) للترويج لعقاقير طبية مدرجة بجداول المخدرات ومهربة جمركياً ومنشطات محظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة وأمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها.

بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة أمكن ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية) حال إستقلال أحدهما سيارة والآخر دراجة نارية ، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالإتجار بالأدوية المخدرة والمهربة جمركياً بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف أحدهما بإتخاذه من الشقة محل سكنه مقراً لتخزين الأدوية المشار إليها.

بإستهداف الشقة المشار إليها تم ضبط (660 قرص مخدر – 3744 قرص منشط – 572 عبوة منشط – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى ).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهما والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط متجرى وحائزى العقاقير المخدرة والمنشطات المهربة جمركياً .