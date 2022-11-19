عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 لصوص سرقوا سيارة صاحب شركة بمصر الجديدة

حبس
حبس

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس 4 عاطلين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارة من أحد المواطنين بأسلوب كسر "كالون الباب وتوصيل الأسلاك" وإعادة المسروقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة سيارة من أحد المواطنين بأسلوب كسر "كالون الباب وتوصيل الأسلاك" وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (صاحب إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما (شخصين– لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " كسر كالون الباب وتوصيل الأسلاك" ، وأقرا بقيامهما ببيع السيارة المستولى عليها لعميلهما "سيئ النية" (عاطل -  له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة قليوبية) وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية بإستهداف الأخير أمكن ضبطه .

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وأقر بتسليم السيارة لعميله"سيئ النية" (عاطل ، مقيم بمحافظة القليوبية) وإتفق معه على إخفاء السيارة مقابل مبلغ مالى يتحصل عليه عقب قيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع ، بإستهدافه أمكن ضبطه.

وبمواجهته أضاف بقيامه بفك أبواب السيارة تمهيداً لبيعها .

وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها ، وكذا الأبواب الخاصة بها بمحيط سكنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 4 لصوص عصابة لصوص سرقة سيارة السرقة أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

سكرانة.. تفاصيل ضبط زوجة مطرب شعبي شهير أمام ملهى ليلي بالهرم

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

كأس العالم 2022.. بيان مهم لـ قنوات beIN Sports قبل انطلاق المونديال

موضوعات متعلقة

قبل المحاكمة .. اعرف اتهامات المتسببين في وفاة صيدلي حلوان

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

تركيب كمر محور عمرو بن العاص.. استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم

حرمتني من حقوقي..صاحب أول قضية نفقة متعة ضد طليقته يكشف تفاصيل مثيرة |فيديو

حبس طبيب بيطري لاتهامه بتزوير روشتات طبية لصرف أدوية مدعمة

حبس شخص يتاجر فى النقد الأجنبى عبر الفيس بوك

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق محل عطارة وكبابجي وشقة بمدينة مصر

في ذكرى استشهاده .. محمد مبروك فضح تخابر الإخوان الإرهابية وصان الوطن

ترشيحاتنا

هل يس أفضل سورة لاستجابة الدعاء إذا قرأت 7 مرات قبل الفجر؟

ساديو ماني يظهر في وضع صعب بعد إجراء جراحة بالقدم|شاهد

شيري تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة "أومودا 5".. صور

هل يجوز ترك الصلاة لأن الإمام متصوف؟ سؤال غريب لدار الإفتاء

لو نفسك تشتري موبايل سامسونج رخيص.. هاتف شبابي قادم بسعر وإمكانات ممتازة

حظر الملابس الكاشفة والسجن لخلع التيشيرت في كأس العالم بـ قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 300 مليون جنيه.. بيع غامض للوحة كاتب شهير دون مزاد

بتكلفة 5 مليارات دولار.. السعودية تطلق أول مدينة عائمة في العالم|صور

ممسكة يد العروسة.. والدة البلوجر نادية الخولي تشعل السوشيال ميديا بزفاف إبنتها

بيع لوحة مرسومة لمستشفى الأطفال في جبل سيناء بمليون دولار خلال مزاد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ