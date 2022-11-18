أميرة فتحي تخطف القلوب بفستان أنيق عبر إنستجرام

خطفت الفنانة اميرة فتحي انظار متابعيها فى احدث اطلالة لها وذلك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



واستعرضت اميرة أناقتها وجمالها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا مكشوفا، واعتمدت تسريحة شعر لافتة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل .







طرحت الفنانة أميرة فتحي فى ديسمبر الماضي عبر موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة ، والتى تعود من خلالها الى مجال الغناء بعد غايب سنوات طويلة .



الأغنية التى طرحتها أميرة فتحي تحمل اسم

"انا مبتعوضش"، وهى من كلمات محمود كامل ، الحان : حسن سراج ، توزيع : محمود شابوري



آخر أعمال أميرة فتحي

وتشارك أيضًا الفنانة أميرة فتحي في فيلم تحت عنوان أولها حلو والذي تشارك فيه بجانب حمزة العيلي وسهام جلال ودارين حداد ورانيا شاهين وعدد آخر من الفنانين وهو يتناول مشاكل العلاقات العاطفية بين الشباب.



وكانت قد غابت الفنانة أميرة فتحي عن الأضواء منذ فترة كبيرة، حيث كان آخر أعمالها فيلم ابقى قابلني الذي شاركت فيه بجانب محمد لطفي ومها أحمد وحسن حسني وسعد الصغير وعلاء مرسي وإيناس النجار وسليمان عيد وياسر فرج ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف سيد السبكي وإخراج إسماعيل فاروق.