عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد فى المركز الأول وهيفاء تفشل فى تحقيق 3 آلاف جنيه.. ايرادات السينما أمس

حسن الرداد
حسن الرداد

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات.

ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام ليلة أمس، وذلك من خلال التقرير التالي.

 

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح صدارة شباك تذاكر السينما، حيث حقق في إيرادات أمس   300,517 ألف جنيه.
 

يضم فيلم تحت تهديد السلاح العديد من الفنانين، منهم: حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، عباس أبو الحسن، عمرو عبد الجليل، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وتحت قيادة المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

اما فيلم هاشتاج جوزني بطولة الفنانة مايان السيد وأمير المصري، فحقق ليلة أمس في شباك  التذاكر  69,611 ألف جنيه

 

وحقق فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، 159,510 ألف جنيه ليسجل أقل إيراد منذ طرحه في السينمات.

وتدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

فيلم فضل ونعمة 
تمكن فيلم “فضل ونعمة” من تحقيق :183,666  ألف جنية ليلة أمس .  

يشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكدواني، ومحمود حافظ، ومحمد ممدوح، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

 

فيلم أشباح أوروبا 
فيما حقق فيلم “أشباح أوروبا”  2,309 جنيه , فيلم “أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".

 

فيلم كيرة والجن 
فيلم “كيرة والجن” للنجمين أحمد عز وكريم عبد العزيز،37,728 الف جنيه .

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن” حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة

 

مصر أحمد بدير مي عمر بيومي فؤاد حسن الرداد الفنان هشام ماجد مصطفى خاطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على خدمات نجم الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير

سكرانة.. تفاصيل ضبط زوجة مطرب شعبي شهير أمام ملهى ليلي بالهرم

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

ترشيحاتنا

هل كل من لا يصلي يدخل النار ؟.. الإفتاء: بـ4 شروط

أخبار السيارات|بـ 245 ألف جنيه أرخص أوتوماتيك 2023.. أحدث أسعار كيا موديل 2022

بين الحقيقة والشائعات.. هل ستغرق الإسكندرية وتختفي بسبب التغيرات المناخية ؟

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بالتورط في واقعة صيدلي حلوان

السعودية تحتضن قمة "رايز أب".. الحدث الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط

أخبار الفن : رسالة ساويرس لـ اليسا .. القصة الكاملة للقبض على زوجة فنان شعبي شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة ماعز بوجه إنسان في الهند |فيديو

سقط في وادي خلال رحلة .. ساعة آبل تنقذ شاب من الموت

عروس تتحدى زوجها برفع الأثقال في الفرح.. ورد فعل المعازيم مفاجئ

قرن شيطاني ينمو على ذراع امرأة تايوانية| شاهد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ