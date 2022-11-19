صديقتي وحبيبتي .. نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد منى زكي

احتفلت الفنانة نادية الجندي بعيد ميلاد الفنانة مني زكي عبر صورة لهما نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الجندي في الصورة برفقة مني زكي، معلقة:" كل سنة وانتي في تألق ونجاح وسعادة وكل سنة وانتي صديقتي و حبيبتي بحبك".

وعبّرت الفنانة نادية الجندي، عن استيائها الشديد لاحتيال بعض الصفحات على السوشيال ميديا وادعائهم بأنها من تحادثهم.

كتبت نادية الجندي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “ليس لدى أي أكونت رسمي علي التيك توك وهذه الصفحه لا تمت لي بأي صله وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا لكن يجب التنوية أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني”.



وتابعت: “وإن شاء الله سيتم أنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً علي التيك توك وغلق أي صفحه تتحدث بلساني علي أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الإجتماعي”.