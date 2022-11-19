صديقتي وحبيبتي .. نادية الجندي تحتفل بعيد ميلاد منى زكي

احتفلت الفنانة نادية الجندي بعيد ميلاد الفنانة مني زكي عبر صورة لهما نشرتها علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت الجندي في الصورة برفقة مني زكي، معلقة:" كل سنة وانتي في تألق ونجاح وسعادة وكل سنة وانتي صديقتي و حبيبتي بحبك".
وعبّرت الفنانة نادية الجندي، عن استيائها الشديد لاحتيال بعض الصفحات على السوشيال ميديا وادعائهم بأنها من تحادثهم.
كتبت نادية الجندي، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”: “ليس لدى أي أكونت رسمي علي التيك توك وهذه الصفحه لا تمت لي بأي صله وأنا مش ضد أي حد من المعجبين بعمل صفحات ليا لكن يجب التنوية أنها صفحه فانز ولا يتحدث بلساني”.
وتابعت: “وإن شاء الله سيتم أنشاء صفحه رسمية موثقة قريباً علي التيك توك وغلق أي صفحه تتحدث بلساني علي أي وسيلة في جميع مواقع التواصل الإجتماعي”.