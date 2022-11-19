يدعو للقلق.. وزير الخارجية الكويتي : الوضع الأمني في منطقتنا هش

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح "أن الوضع الأمني هش في كل أنحاء منطقتنا هذا أمر يدعو للقلق".

ولفت وزير الخارجية الكويتي خلال حوار المنامة 18 الى أن بلاده تقع في منطقة مضطربة ولكنها تسعى لحماية مجال الطاقة والأمن العالمي وستواصل بلاده حل الأزمات سلميًا.

ورحب الشيخ سالم بالقمة الصينية الأمريكية واعتبرها تأكيد على أهمية نهج الحوار لمعالجة الأزمات الجيوسياسية.

على صعيد آخر استشهد الوزير الكويتي بما قال شارلز الثالث من ان التغيير المناخي خطير كالحروب؛ مؤكدا أن هذا التغير في المناخ عابر للحدود وللأجيال.

وأشار أن الكويت تهدف إلى الوصول إلى الحياد الصفري.

ولفت الوزير الكويتي إلى ما حذر منه الأشقاء في السعودية حيث أكدوا انه لا يمكن أن نركز على الأمن المناخي دون التركيز ايضا على أمن الطاقة والاقتصاد.