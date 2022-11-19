الداخلية: ضبط 197 سلاحا و299 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 197 سلاحا ناريا، و299 قضية مخدرات، وتنفيذ 88 ألفا و580 حكما قضائيا متنوعا.



واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 172 متهما بحوزتهم 197 سلاحا ناريا، شملوا بندقية رصاص، و21 بندقية الية، و29 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و140 فرد محلى الصنع، و413 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة و253 قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 88 ألفا و580 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 367 حكم جنايات، و27 ألفا و468 حكم حبس جزئيا، و4639 حكم حبس مستأنفا، و43 ألفا و739 حكم غرامات و12 الفا و386 حكم مخالفات.



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 299 قضية مخدرات، ضموا 340 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 45.1 كيلو جرام من مخدر البانجو، و34.4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و13.1 كيلو جرام من مخدر الهيروين، و20.8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و5.1 كيلو جرام من مخدر الاستروكس، و1.5 كيلو جرام من مخدر البودر، و2.2 كيلو جرام من مخدر الايس، و60 جراما من مخدر الأفيون، و3.5 كيلو جرام من مخدر الشابو، و350 جراما من مخدر الفودو و9546 قرصا مخدرا.



كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 40 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 21 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 236 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 22 ألفا و16 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 58 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 حالات منهم.



كما أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبا 3 حوادث متنوعة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.