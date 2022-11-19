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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فنلندا: طلب الانضمام للناتو خطوة طبيعية في ظل التغيرات الأمنية الحالية

فنلندا
فنلندا

قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، اليوم /السبت/، إن طلب بلاده الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) كان "الخطوة الطبيعية التي يجب اتخاذها"، عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع هافيستو - في تصريح خلال حضوره "منتدى حوار المنامة" في البحرين نقلتها شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية - أن بلاده أعلنت عام 2004 أنها لن تفكر في خيار الانضمام للناتو إلا في حال حدوث تغيرات كبيرة في بيئتها الأمنية، وتساءل: عن أي التغيرات الكبرى المنتظر حدوثها عقب هجوم دولة مجاورة على دولة يسكنها 50 مليون مواطن ؟!.

يشار إلى أن فنلندا والسويد تقدمتا بطلب للانضمام إلى الحلف في مايو الماضي وهو ما يمثل تغييرا في سياستهما السابقة، وذلك في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير الماضي. وصدقت كافة الدول الأعضاء بالحلف على طلب الانضمام فيما لم توافق عليه المجر وتركيا رسميا حتى الآن.

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