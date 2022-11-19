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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

الحب كله.. إيناس عزالدين تحتفل بعيد ميلادها في أجواء رومانسية مبهجة.. شاهد

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

احتفلت الفنانة إيناس عزالدين، بعيد ميلادها وسط أسرتها وفى أجواء رومانسية مبهجة داخل منزلها، بمشاركة عدد من الأصدقاء المقربين من داخل الوسط الفني وخارجه.

وحرصت إيناس عزالدين، وزوجها الفنان أحمد العسيوي، على إقامة عشاء كبير جمع الأهل والأصدقاء، قبل الاحتفال بتورتة عيد الميلاد المميزة، وسط أجواء احتفالية خاصة، ارتدت خلاله إيناس قميص مميز بالفوشيا تميز بأكمامه الطويلة وياقه مفتوحة على شكل حرف V، مع بنطلون جلد النمر "تايجر" باللون البني في الأسود، أبرز جمال أنوثتها ورشاقتها، ونسقت مع إطلالتها وضع مكياجا بالألوان الترابية الناعمة، بينما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية، كما خضعت لجلسة تصوير جذابة ومبهرة اتسمت بالخفة والدلال بلمسات حملت توقيع وليد التركي.

من جانبه حرص زوجها الفنان أحمد العيسوى، على توجيه التهنئة لها عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" حيث كتب قائلا: "كل سنة وإنتى طيبة وكل سنة وإنتى قريبة كل سنة وإنتى حبيبة كل سنة وإنتى منورة عيد ميلاد سعيد زوجتي الغالية نجمة قلبي الفنانة إيناس عزالدين.. الحب كله".

وتلقت إيناس، عبر صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها العديد من رسائل التهاني والمباركات بعيد الميلاد، والتى جاءت أغلبها: "كل سنة وإنتى نقيبة القلب"، و"فنانة صادقة ومحبة الخير للجميع"، إلى جانب غيرها من التعليقات وعلامات الإعجاب.

يذكر أن إيناس عزالدين، نفت مؤخرا خضوعها لعمليات تجميل، وقالت في بيان صحفي لها أنها خضعت فقط لنظام "دايت" تحت إشراف أحد خبراء التخسيس، أفقدها الكثير من وزنها وساعدها على إظهار رشاقتها بشكل جذاب ومثير.

وحاليا تستعد إيناس عزالدين،  لمفاجأة جمهورها بالتحضير لأكثر من عمل فني أبرزهم مسلسلها الجديد "ديفيليه" المقرر بدء تصويره قريبا، وتدور أحداثه فى 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية الشهيرة.

أبطال مسلسل ديفلية

المسلسل بطولة وفاء عامر، إيناس عز الدين، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، محمد نبيل، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.

ايناس عزالدين الفنانة إيناس عزالدين

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