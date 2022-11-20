اقتراح برغبة بتخفيض الإقامة فى الفنادق للسياح الأجانب وتوفير عروض لهم

قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنها تقدمت باقتراح برغبة للجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان بشأن دعوة السياح الأجانب للسفر شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وتخفيض الإقامة فى الفنادق.

وأشارت متى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من الممكن أن يتم عمل عروض أيضا أثناء فترة إقامة السياح الأجانب فى شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ، بحيث يكون على سبيل المثال هناك عروض 3 أيام مجانية لكل من يحجز 10 أيام فى أى فندق ، وعروض 5 أيام مجانية لكل من يحجز 15 يوم.

وكان قد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع للوقاية من مخاطر هذه الأمراض.

ووجه وزير الزراعة الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت وناشد المربين والمزارعين ضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كل اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف "محمود" أنه تقرر تكثيف الحملات الارشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشي مع استخدام الوسائل الارشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين. بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس في توصيل الرسائل الارشادية للمربين.

وأوضح رئيس الخدمات البيطرية، أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

ومن ناحيته أكد د ايهاب صابر مساعد الوزير للخدمات البيطرية ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الماشية أن الصندوق مشارك في الحملة لتوعية المربين بأهمية التامين على مواشيهم وحثهم على المشاركة فيه وأوضح أن الصندوق يقدم خدمات كثيرة للمستأمنين لديه في مقابل مبلغ تأميني بسيط من كل من يمتلك رأس ماشية أو أكثر، ويوفر في المقابل خدمات مجانية سواء رعاية صحية أو دعم للأعلاف، وحال نفوق الحيوان أو الذبح الاضطراري يُعوض صاحبه بتعويض قد يصل إلى 100% من قيمة رأس الماشية، كما يوفر خدمة تأمينية تجاه أي أضرار قد تطال الثروة الحيوانية، كما تيسير خدمات رعاية صحية وتحصين ولقاحات مما يساعد على نجاح التربية وتحقيق عائد مرتفع.