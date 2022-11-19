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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غزل المحلة يهزم أسوان بركلات الترجيح ويتأهل لـ دور الـ16 في كأس الرابطة

غزل المحلة و أسوان
غزل المحلة و أسوان

فاز فريق غزل المحلة على أسوان بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب أسوان في الدور التمهيدي لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل 

وانطلقت النسخة الجديدة من كأس رابطة الأندية المحترفة، اليوم، وبدأت بمباراة أسوان والغزل.

فيما تقام المباراة الثانية بين حرس الحدود والداخلية فى السادسة مساءً باستاد بتروسبورت.

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمود الحضري

خط الدفاع: مصطفى العش، إيهاب سمير، معاذ الحناوي، محمد جابر

خط الوسط: خالد الإخميمي، حميد ماو، أحمد النادري

خط الهجوم: أحمد الشيخ، عبده يحيى، جابريل أوروك.

بينما خاض أسوان المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: علي فتحي، أحمد كاستيلو، محمد عطوة، ميدو مصطفى

خط الوسط: رفائيل، أحمد خالد، عماد فتحي

خط الهجوم: جدو، ماليك إيفونا، أحمد بلحاج.

رابطة الأندية غزل المحلة رابطة الداخلية رابطة الأندية المحترفة خط الدفاع التعادل السلبي احمد الشيخ

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