أخبار السيارات | لو معاك 400 ألف جنيه أمامك 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022.. تعديل مميز لـ ماموث 1000 TRX

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

شهدت السيارة سيات ابيزا موديل 2022 زيادة سعرية جديدة، والتي شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، حيث قدرت نسبة الزيادة بين 40 ألف جنيه و 45 ألف جنيه.

يضم السوق المصري العديد من الإصدرات المتنوعة، بين فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، بينما يبقى عامل السعر نقطة فاصلة لراغبي شراء سيارة جديدة، حيث يتوقف ذلك بحسب الميزانية الخاصة بكل شخص.

ارتفعت أسعار العديد من السيارات المقدمة بالسوق المصري، وذلك منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، لتشمل العديد من الفئات المطروحة محليًا، ومنها الاصدارات التي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية.

تمتلك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2005، شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، فهي واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم العديد من القدرات إلى جانب تصميمها الخارجي الانيق.

ثبتت أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بعد آخر زيادة رسمية، حيث تبدأ أسعار السيارة من 579.900 ألف جنيه، بينما تقدم عبر 4 فئات من التجهيزات، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الإصدارات المقدمة من شيفروليه، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة سيات المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة سيات ارونا موديل 2022 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية، بينما شهدت تلك السيارة زيادة سعرية قدرت بـ 55 ألف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة في مصر.

بقوة 1.012 حصانا .. تعديل مميز لـ ماموث 1000 TRX |صور

ظهرت السيارة رام 1000 TRX في اطلالة جديدة من قبل شركة هينسي المتخصصة في مجال تعديل السيارات، حيث تمتعت من الخارج بعدة تقنيات خاصة بالتخييم، إلى جانب القدرات الفنية المميزة والتي وصلت إلى 1.012 حصانا، مع لقب جديد "ماموث 1000 TRX".