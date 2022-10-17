بعد الزيادة الاخيرة .. اسعار سيات ليون 2022 |صور

تقدم شركة سيات العديد من الموديلات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك المميزة، وعلى رأسها الايقونة الشهيرة ليون موديل 2022.

سيات ليون موديل 2022

وشهدت الايام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة للسيارة سيات ليون موديل 2022، والتي قدرت بقيمة بلغت 115 الف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة بالسوق المحلي من هذه النسخة.

سيات ليون موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة سيات ليون وابرز مواصفاتها

تعتمد السيارة سيات ليون موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتستمد اوامر الانتقال عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيات ليون موديل 2022

ويمكن للسيارة سيات ليون موديل 2022 ان تتسارع من وضع الاستعداد 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 8.8 ثواني، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تقدر بـ 6.5 لتر، عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سيات ليون موديل 2022

وتظهر السيارة سيات ليون موديل 2022 في تصميم انيق من فئة الهاتشباك، مع جنوط رياضية، وقاعدة عجلات بطول 2686 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4368 مم، و 1800 مم للعرض، بينما تقدم بمصابيح أمامية حادة المظهر، تتوسطها شبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، بالاضافة إلى مصابيح للضباب على جانبي الصادم الامامي، ومرايات جانبية بتحكم كهربائي.

سيات ليون موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة سيات ليون موديل 2022 في مصر

تقدم السيارة سيات ليون موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 800 الف جنيه بدلاً من 685 ألف جنيه.