زيادة 45 ألف جنيه لأسعار سيات ابيزا في مصر .. صور

شهدت السيارة سيات ابيزا موديل 2022 زيادة سعرية جديدة، والتي شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، حيث قدرت نسبة الزيادة بين 40 ألف جنيه و 45 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أحدث أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2022 في مصر :

سيات ابيزا موديل 2022

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيات ابيزا موديل 2022

الفئة الاولى REFERENCE سيات ابيزا موديل 2022 بقيمة قدرها 555 ألف جنيه بدلاً من 510 آلاف جنيه

الفئة الثانية FR سيات ابيزا موديل 2022 بقيمة قدرها 620 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.

سيات ابيزا موديل 2022

المواصفات الفنية للسيارة سيات ابيزا موديل 2022

دعمت السيارة سيات ابيزا موديل 2022 بمحرك تيربو سعة 1000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

سيات ابيزا موديل 2022

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة سيات ابيزا موديل 2022، يمكنها التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 9.5 ثانية.

سيات ابيزا موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيات ابيزا موديل 2022 إلى 195 كم/ساعة، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.2 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.