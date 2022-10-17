زيادة 100 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيات تاركو موديل 2022 | صور

شهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سيات تاركو موديل 2022 زيادة جديدة تصل الى 100 ألف جنيه على للفئة الثانية و 30 ألف للفئة الأولى، وتعتبر من أحدث السيارات المنضمة له.

سيات تاراكو موديل 2022

تقدم العلامة التجارية الإسبانية سيات مجموعة من إصدارات السيارات القوية خاصة في فئة الكروس أوفر داخل السوق المصري، وتعتبر سيات أحد العلامات التجارية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية الشهيرة.

سيات تاراكو موديل 2022

مواصفات السيارة سيات تاراكو موديل 2022

تستمد السيارة سيات تاراكو موديل 2022 قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سيات تاراكو موديل 2022 من الوقود نحو 7.3 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم/ الساعة.

سيات تاراكو موديل 2022

جاءت السيارة سيات تاراكو موديل 2022 بمجموعة كبيرة من مواصفات و وسائل الأمن والسلامة مثل عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية.

تتوفر سيارة سيات تاراكو موديل 2022 من الداخل بعدة تجهيزات مثل وشاشة وسائط 9.2 بوصة، كما دعمت نظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، ونظام صوتي فاخر من نوع BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية، ، وكاميرا 360 درجة، وجنوط رياضية 19 بوصة، ومقاعد جلد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وتطعيمات داخلية من الخشب و خارجية من الكروم.

سيات تاراكو موديل 2022

الأسعار الرسمية سيارة سيات تاراكو موديل 2022

سيات تاراكو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 970,000 جنيه.

سيات تاراكو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه.