عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 100 ألف جنيه.. أحدث أسعار سيات تاركو موديل 2022 | صور

صدى البلد

شهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سيات تاركو موديل 2022 زيادة جديدة تصل الى 100 ألف جنيه على للفئة الثانية و 30 ألف للفئة الأولى، وتعتبر من أحدث السيارات المنضمة له.

تبدأ من 290 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كورية زيرو موديل 2022| صور

الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة .. تعرف عليها

سيات تاراكو موديل 2022

تقدم العلامة التجارية الإسبانية سيات مجموعة من إصدارات السيارات القوية خاصة في فئة الكروس أوفر داخل السوق المصري، وتعتبر سيات أحد العلامات التجارية المملوكة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية الشهيرة.

سيات تاراكو موديل 2022

مواصفات السيارة سيات تاراكو موديل 2022

تستمد السيارة سيات تاراكو موديل 2022 قوتها من محرك 1400 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك سداسي السرعات، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي.

 

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة سيات تاراكو موديل 2022 من الوقود نحو 7.3 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم/ الساعة.

سيات تاراكو موديل 2022 

جاءت السيارة سيات تاراكو موديل 2022 بمجموعة كبيرة من مواصفات و وسائل الأمن والسلامة مثل عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، و فرامل يد كهربائية.

 

تتوفر سيارة سيات تاراكو موديل 2022 من الداخل بعدة تجهيزات مثل وشاشة وسائط 9.2 بوصة، كما دعمت نظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، ونظام صوتي فاخر من نوع BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية، ، وكاميرا 360 درجة، وجنوط رياضية 19 بوصة، ومقاعد جلد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وتطعيمات داخلية من الخشب و خارجية من الكروم.

سيات تاراكو موديل 2022

الأسعار الرسمية سيارة سيات تاراكو موديل 2022

سيات تاراكو موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 970,000 جنيه.

سيات تاراكو موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه.

سيات تاراكو موديل 2022 الكروس اوفر سيات السوق المصري وسائل الأمن والسلامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد دخول والدتها المستشفى للعلاج.. تصرف صادم لابنة شيرين عبد الوهاب

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب يزعم تقديم المستشفى مستندات تثبت تعاطيها المخدرات للنيابة

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردني أنا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. صور آثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: أختي وحسام حبيب يتعاطون المخدرات في شقة بالتجمع

موضوعات متعلقة

الطريقة الصحيحة للتعامل مع السيارة قبل ركنها مدة طويلة .. تعرف عليها

180 ألف جنيه.. أرخص هاتشباك زيرو في مصر| صور

لو راجع مصر قريب .. أسعار هيونداي توسان في السعودية | صور

بورصة السيارات فى مصر .. ارتفاع أسعار أودي الفئة Q | صور

تبدأ من 290 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات كورية زيرو موديل 2022| صور

بسعر يتخطى 260 مليون جنيه.. قصة السيارة النادرة رولز رويس سويبتيل| صور

للمغتربين المصريين.. سعر كيا سبورتاج موديل 2022 في الإمارات | تفاصيل

أخبار السيارات| 5 موديلات زيرو بموتور أقل من 1300 سي سي.. أوفر برايس 100 ألف جنيه على أسعار فيات تيبو 2022

ترشيحاتنا

تسريبات تكشف قدوم هاتف رخيص من شاومي بمواصفات مميزة

بورشه ماكان GTS في مواجهة بي ام دبليو X3 M

بعد تخطى الدولار الـ19.70 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت الآن بالأسواق

بعد سماع دوي انفجارات.. إعلان حالة التأهب الجوي بمختلف أنحاء أوكرانيا

بـ 3 آلاف جنيه.. أفضل هاتف من ريلمي لمحدودي الدخل

بعد دخولها المستشفى .. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبد الوهاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة شيرين.. 5 صور تكشف من هي سارة الطباخ؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد شائعات تعاطي شيرين للمخدرات.. هل محاولة العلاج السرية وراء وزنها الزائد؟

بعد دخولها المستشفى.. الجمهور عن بنات شيرين عبد الوهاب: ذنبهم إيه؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ