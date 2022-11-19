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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 135 ألف جنيه .. أسعار شيفروليه أوبترا 2005

شيفروليه اوبترا 2005
شيفروليه اوبترا 2005

تمتلك السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2005، شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، فهي واحدة من ابرز الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم العديد من القدرات إلى جانب تصميمها الخارجي الانيق.

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مواصفات وتجهيزات السيارة شيفروليه اوبترا 2005

شيفروليه اوبترا 2005

تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا 2005 على مصابيح امامية حادة ومتوسطة الحجم، مع جنوط 14 و 15 بوصة، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، حيث تتسع إلى 4 مقاعد، إلى جانب مكيف للهواء، وزجاج كهربائي.

شيفروليه اوبترا 2005

وحصلت السيارة شيفروليه اوبترا 2005 على تجهيزات اخرى تتضمن، عجلة قيادة باور ستيرنج، وامكانية طي المقاعد الخلفية، مع حقيبة تخزين مناسبة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي و 4 مكبرات صوتية، وقفل مركزي للابواب.

شيفروليه اوبترا 2005

وتستمد السيارة شيفروليه اوبترا 2005 قوتها من محرك 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 107 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر لكل 3600 دورة في الدقيقة، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي من 4 نقلات، أو عبر ناقل حركة يدوي مانيوال خماسي السرعات.

شيفروليه اوبترا 2005

سعر السيارة شيفروليه اوبترا 2005 بالسوق المصري للسيارت المستعملة 

 

وتقدم السيارة شيفروليه اوبترا 2005 داخل السوق المصري للسيارات المستعملة قيمة تبدأ من 135 الف جنيه وحتى 150 الف جنيه، ويرجع ذلك للحالة العامة للسيارة والموديل.

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