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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتنسى نفسها .. كمال أبو رية : الأصدقاء أكثر شفافية من الزوجة أحيانًا

كمال أبو رية
كمال أبو رية

حل الفنان كمال أبو رية٫ ضيفا على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

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وقال الفنان كمال أبو رية٫ إنه يستطيع العيش بدون المرأة٫ معقبا: "أقدر أعيش من غير الست وجربت ولقتني مرتاح”.

وأضاف: "ليا صديقة في حياتي بدردش معاها وباخد رأيها وأحيانا الأصدقاء بيكونوا أكثر شفافية من القريبين زي الزوجة كدة”.

لافتا: "طبيعة الست المصرية مضحية وبتحب ولادها فمجرد ما بتتجوز بيكون كل اللي شغلها الولاد فبتنسى نفسها وبتنسى جوزها”.

وأشار: "مبحبش تعدد الزوجات ولو الست مهملة  في حق زوجها المفروض يستوعبها ويكسر الحاجز ده مثلا أنه يروح يتفسح ويرجعلها تاني”.

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